Joie & paix

Depuis 20 ans la politique française fonctionne par la peur : peur du déclin, peur des crises, peur de l'avenir. A force d'alertes et de catastrophes annoncées, le débat public s'est assombri, laissant la société anxieuse face à un horizon sans cesse décrit comme menaçant. Dans cet essai vif, accessible et engagé, Gaspard Ganzter défend l'idée que les grandes victoires politiques ne naissent pas de la peur, mais de la joie. De la Révolution française aux mobilisations contemporaines, il montre que les moments politiques décisifs sont souvent des moments d'enthousiasme collectif. A l'approche de 2027, ce livre propose de repenser la vie politique moins comme une gestion anxieuse des crises que comme la capacité à redonner envie de construire un avenir commun dans la joie, et même peut-être dans la bonne humeur.