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Latin 5e - Cahier Jour Soir

Patrick Béguin

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Le cahier le plus complet pour faire le lien entre le collège et la maison - Tout le programme de 5e pour s'entraîner - Une démarche claire et efficace pour assimiler toutes les notions du programme : déclinaisons et conjugaisons, construction de la phrase, histoire des arts et civilisation, bilan avec 100 mots à retenir - J'observe et je retiens : les règles à maîtriser et de nombreux exemples illustrés - Je m'entraîne : + de 150 exercices progressifs pour vérifier l'acquisition des connaissances et les mettre en pratique - Des annexes avec tableaux de conjugaison et rappel des déclinaisons, repères temporels d'histoire romaine, cartes et lexique - Tous les corrigés détachables au centre du cahier - Des mémos visuels pour retenir facilement l'essentiel, à télécharger grâce à un QR code - En audio : les déclinaisons latines à écouter, via un QR code Conforme aux programmes

Par Patrick Béguin
Chez Magnard

|

Auteur

Patrick Béguin

Editeur

Magnard

Genre

Multi-matières

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Latin 5e - Cahier Jour Soir

Patrick Béguin

Paru le 04/06/2026

64 pages

Magnard

7,60 €

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