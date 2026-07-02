Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

La malédiction d'Aggor : Le porteur, Tome 2

Stéphane Bohman

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Doris est le Porteur, l'élu providentiel détenteur des trois pierres sacrées. Quand la malédiction d'Aggor ressurgit et menace d'engloutir le Royaume, le garçon va découvrir l'ampleur de la mission qui l'attend. Aux côtés de Kaafu et de Wilick, il devra dépasser ses peurs et ses doutes pour se révéler. Car dans la Terre de Cendres, Rudolph, son propre frère est devenu le conseiller du Seigneur des Abîmes... Entre forêts hantées et créatures surgies des âges anciens, l'avenir du Monde Merveilleux est plus que jamais lié à la mystérieuse Prophétie d'Izilgrick. Une quête au coeur de paysages somptueux jusqu'aux frontières de la Contrée de Célen où la magie, le courage et la trahison s'entremêlent sans nous laisser souffler. Stéphane Bohman est un auteur lyonnais passionné de fantasy et restaurateur depuis l'âge de 20 ans. En 2021, immobilisé plusieurs mois à la suite d'un grave accident, cet hyperactif de nature décide alors de relever un nouveau défi : écrire un roman. Il crée un univers riche mêlant magie, légendes et créatures fantastiques, donnant naissance à sa saga : La Malédiction d'Aggor. Avec un style cinématographique et immersif, Stéphane Bohman s'impose rapidement comme une révélation du fantastique francophone sans cesse au contact de ses lecteurs.

Par Stéphane Bohman
Chez Brumelia

|

Auteur

Stéphane Bohman

Editeur

Brumelia

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La malédiction d'Aggor : Le porteur, Tome 2 par Stéphane Bohman

Commenter ce livre

 

La malédiction d'Aggor : Le porteur, Tome 2

Stéphane Bohman

Paru le 09/07/2026

Brumelia

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782489002027
9782489002027
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.