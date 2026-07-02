La malédiction d'Aggor : Le porteur, Tome 2

Doris est le Porteur, l'élu providentiel détenteur des trois pierres sacrées. Quand la malédiction d'Aggor ressurgit et menace d'engloutir le Royaume, le garçon va découvrir l'ampleur de la mission qui l'attend. Aux côtés de Kaafu et de Wilick, il devra dépasser ses peurs et ses doutes pour se révéler. Car dans la Terre de Cendres, Rudolph, son propre frère est devenu le conseiller du Seigneur des Abîmes... Entre forêts hantées et créatures surgies des âges anciens, l'avenir du Monde Merveilleux est plus que jamais lié à la mystérieuse Prophétie d'Izilgrick. Une quête au coeur de paysages somptueux jusqu'aux frontières de la Contrée de Célen où la magie, le courage et la trahison s'entremêlent sans nous laisser souffler. Stéphane Bohman est un auteur lyonnais passionné de fantasy et restaurateur depuis l'âge de 20 ans. En 2021, immobilisé plusieurs mois à la suite d'un grave accident, cet hyperactif de nature décide alors de relever un nouveau défi : écrire un roman. Il crée un univers riche mêlant magie, légendes et créatures fantastiques, donnant naissance à sa saga : La Malédiction d'Aggor. Avec un style cinématographique et immersif, Stéphane Bohman s'impose rapidement comme une révélation du fantastique francophone sans cesse au contact de ses lecteurs.