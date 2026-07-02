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Dépasser ses peurs et être soi

Sarah Famery

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Et si vos peurs n'étaient pas des ennemies, mais des portes d'entrée vers qui vous êtes vraiment ? Pourquoi avons-nous tant de mal à être nous-mêmes ? Parce que nous sommes entravés par des blocages - souvent ancrés dans des peurs profondes, conscients ou inconscients, ils finissent par empoisonner notre existence, freiner nos élans et nourrir un sentiment diffus de malaise intérieur. Dans ce guide clair et accessible, Sarah Famery vous aide à comprendre ce qui se joue derrière vos blocages. Elle en décrypte les mécanismes, propose une typologie des peurs et explore leurs origines pour mieux les désamorcer. Pas à pas, vous apprendrez à repérer vos schémas internes, à dialoguer avec vos peurs et à vous en libérer durablement. Cet ouvrage vous invite aussi à passer à l'action grâce à de nombreux exercices pratiques. Un chemin concret et progressif pour dépasser vos conflits intérieurs, choisir de grandir... et enfin oser être vous-même.

Par Sarah Famery
Chez Eyrolles

|

Auteur

Sarah Famery

Editeur

Eyrolles

Genre

Affirmation de soi

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Dépasser ses peurs et être soi

Sarah Famery

Paru le 02/07/2026

Eyrolles

7,90 €

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Scannez le code barre 9782416026683
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