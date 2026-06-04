Maths 4e - Cahier Jour Soir

Pour maîtriser tout le programme et progresser en maths Tout le programme de maths 4e pour progresser ! Un cahier complet pour réussir en maths 4e avec : - Une démarche simple et efficace pour réviser tout le programme : nombres et calculs, organisation et gestion de données, espace et géométrie, grandeurs et mesures, algorithmique et programmation - Toutes les règles à connaître - De nombreux exemples pour bien comprendre - Des astuces et conseils pour tout maîtriser - 240exercices progressifs pour vérifier l'acquisition des connaissances et les mettre en pratique - Une partie "Vers le brevet" - Les corrigés détachables EN + : - Des mémos visuels et cartes mentales pour retenir l'essentiel : expressions littérales, nombres relatifs, Pythagore, repérage dans l'espace, statistiques, transformations du plan, à télécharger grâce à un QR code - Des quiz numériques interactifs sur chacune des notions du programme, pour s'évaluer et s'entraîner, accessibles via des QR codes Conforme aux programmes