Un jour, en classe, une petite fille partage son rêve étoilé : " Quand je serai grande, je serai présidente. " Mais les rires éclatent, les moqueries tombent, et son étoile vacille... Heureusement, le lendemain, ses parents l'embarquent pour un week-end pas comme les autres. Ensemble, ils croisent le chemin de femmes extraordinaires : une cheffe d'orchestre, une pilote d'avion, une inventrice, une cuisinière céleste, et même une liseuse de ciel. Chacune, à sa façon, rallume un bout de lumière. Pas à pas, l'étoile retrouve son éclat. Et le rêve, sa force. Un album tendre et lumineux sur le pouvoir des rêves, la place qu'on refuse trop souvent aux petites filles, et la magie d'une étoile... quand on choisit de la laisser briller.