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#Album jeunesse

Quand je serai grande

Thomas Piet, Chloé Dijon

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Un jour, en classe, une petite fille partage son rêve étoilé : " Quand je serai grande, je serai présidente. " Mais les rires éclatent, les moqueries tombent, et son étoile vacille... Heureusement, le lendemain, ses parents l'embarquent pour un week-end pas comme les autres. Ensemble, ils croisent le chemin de femmes extraordinaires : une cheffe d'orchestre, une pilote d'avion, une inventrice, une cuisinière céleste, et même une liseuse de ciel. Chacune, à sa façon, rallume un bout de lumière. Pas à pas, l'étoile retrouve son éclat. Et le rêve, sa force. Un album tendre et lumineux sur le pouvoir des rêves, la place qu'on refuse trop souvent aux petites filles, et la magie d'une étoile... quand on choisit de la laisser briller.

Par Thomas Piet, Chloé Dijon
Chez Eyrolles

|

Auteur

Thomas Piet, Chloé Dijon

Editeur

Eyrolles

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Quand je serai grande

Thomas Piet, Chloé Dijon

Paru le 02/07/2026

Eyrolles

14,95 €

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