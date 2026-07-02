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Tout savoir sur les statuts du photographe... et quand en changer

Eric Delamarre

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Artisan, profession libérale à l'Urssaf, gérant de société, salarié, artiste-auteur, double activité, microentrepreneur ? ... Choisir son statut de photographe est un véritable casse-tête aux conséquences importantes sur les conditions d'exercice de l'activité ainsi que sur la couverture sociale et le montant des charges. Ce guide synthétique décortique les statuts sociaux et fiscaux du photographe de manière claire et concise, et aide les photographes à faire les bons choix lors du lancement de leur activité et de son évolution.

Par Eric Delamarre
Chez Eyrolles

|

Auteur

Eric Delamarre

Editeur

Eyrolles

Genre

Essais

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Tout savoir sur les statuts du photographe... et quand en changer

Eric Delamarre

Paru le 02/07/2026

Eyrolles

21,00 €

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