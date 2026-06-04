Les boomers se rebiffent

"Nous autres, boomers, nous sommes vieux, parfois malades, la mort rôdant autour de nos cheveux blancs et, il paraît, cerise sur le gâteux, que nous pourrissons l'existence et l'avenir des générations montantes qui, à cause de nous, font du surplace. Mais foin de cette autoflagellation, faisons face au procès qui nous est fait... " Les boomers ont-ils vraiment volé l'avenir des jeunes ? Ont-ils pollué la planète, profité de la croissance et du plein-emploi, sans jamais se soucier de la génération suivante qui doit maintenant payer leurs retraites ? Dans cet essai vivant, jubilatoire et solidement argumenté, Guy Baret s'attaque aux idées reçues et montre que les Trente Glorieuses ne furent pas le paradis que l'on imagine. S'appuyant sur l'histoire comme sur l'expérience, il revisite la désolation de l'après-guerre, les logements insalubres, les violences éducatives et l'injuste condition des femmes. Et nous rappelle que cette génération a connu ses propres fragilités, combats et incertitudes. Un livre coup de poing, savoureux et sans langue de bois, pour dépasser les oppositions générationnelles et retrouver, enfin, l'esprit de solidarité dont nous avons tant besoin. Journaliste, boomer, Guy Baret a été éditorialiste dans de grands quotidiens parisiens. Il est l'auteur de plusieurs essais dont Allô, maman, Dolto, devenu une pièce de théâtre à succès et Chirac, entre perles et culture.