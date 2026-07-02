Serial killer isekai Tome 3

Plongez dans un isekai bourré de crimes, de rédemption et de challenges sanglants ! Un tueur en série, n'arrivant pas à étancher son envie de tuer, est finalement arrêté et ai condamné à la peine de mort... Quelle fut sa surprise lorsqu'il se réincarne dans un autre monde ! A son réveil, une déesse lui confie une mission : tuer douze autres personnes réincarnées. Lui qui voulait justement faire cesser ses pulsions meurtières, les complications commencent !