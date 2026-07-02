Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Serial killer isekai Tome 3

Ichigo Hitotsubu, Hiro, Homura Kawamoto

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plongez dans un isekai bourré de crimes, de rédemption et de challenges sanglants ! Un tueur en série, n'arrivant pas à étancher son envie de tuer, est finalement arrêté et ai condamné à la peine de mort... Quelle fut sa surprise lorsqu'il se réincarne dans un autre monde ! A son réveil, une déesse lui confie une mission : tuer douze autres personnes réincarnées. Lui qui voulait justement faire cesser ses pulsions meurtières, les complications commencent !

Par Ichigo Hitotsubu, Hiro, Homura Kawamoto
Chez Delcourt

|

Auteur

Ichigo Hitotsubu, Hiro, Homura Kawamoto

Editeur

Delcourt

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Serial killer isekai Tome 3 par Ichigo Hitotsubu, Hiro, Homura Kawamoto

Commenter ce livre

 

Serial killer isekai Tome 3

Ichigo Hitotsubu, Hiro, Homura Kawamoto

Paru le 02/07/2026

228 pages

Delcourt

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782413089209
9782413089209
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.