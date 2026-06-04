Laënnec et Broussais

Qui fait avancer la médecine : les savants qui prouvent ou les gourous qui séduisent ? Pourquoi certains triomphent-ils de leur vivant avant d'être balayés par l'histoire, quand d'autres, moqués et combattus, finissent par changer le monde ? Entre Révolution et Empire, deux médecins s'affrontent dans un duel aussi scientifique que politique. D'un côté, René Laënnec, clinicien rigoureux, inventeur du stéthoscope et pionnier de la médecine moderne. De l'autre, François Broussais, tribun flamboyant, persuadé de pouvoir réinventer toute la discipline à partir de ses intuitions. Broussais fascine, entraîne les foules et écrase son rival. Laënnec, catholique et royaliste, paraît condamné. Pourtant, l'un deviendra une référence universelle, l'autre sombrera dans l'oubli. Médecins eux-mêmes, Carole et Daniel Séréni racontent cette bataille extraordinaire avec l'autorité de ceux qui connaissent la médecine de l'intérieur. Et derrière ce choc du XIXe siècle surgit une question plus actuelle que jamais : dans le vacarme des certitudes et des idéologies, qui suivre ? Ceux qui captivent ou ceux qui démontrent ? Une plongée passionnante au coeur d'un éternel conflit médical. Neurologue, Carole Séréni est ancien chef de clinique des hôpitaux de Paris. Ancien chef de service de médecine interne, professeur émérite, Daniel Séréni est président de la Fondation européenne de médecine interne. Ils sont auteurs, l'un et l'autre, de plusieurs ouvrages consacrés à la médecine.