Comprendre les grands enjeux géopolitiques de l'Afrique et du Moyen-Orient pour réussir concours et examens grâce à un ouvrage clair, rigoureux et à jour. > L'ouvrage de référence pour comprendre la géopolitique de l'Afrique et du Moyen-Orient Conçu pour répondre aux exigences du programme de géopolitique en 2e année des classes préparatoires ECG, cet ouvrage offre une analyse complète, structurée et actualisée d'une des régions clés du monde contemporain. > Un contenu clair, rigoureux et opérationnel - Analyse approfondie des enjeux politiques, économiques et territoriaux - Mise en perspective historique pour comprendre les dynamiques actuelles - Données récentes, cartes, chronologies et schémas explicatifs - Zooms thématiques pour nourrir dissertations et épreuves de concours > Un outil idéal pour réussir Pour les étudiants des classes préparatoires aux Grandes Ecoles, cet ouvrage s'adresse aussi aux étudiants en IEP, aux personnes se préparant à des concours et à ceux qui s'intéressent à l'évolution de notre monde.