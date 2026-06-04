Quiz de mes 4 ans T'choupi

Des questions simples, visuelles et amusantes pour jouer avec son enfant. T'choupi transforme l'apprentissage en vrai moment de complicité ! Avec plus de 150 questions adaptées aux enfants de 4 ans , T'choupi invite à explorer les premières notions en s'amusant : couleurs, formes, contraires, animaux, lieux familiers et rituels du quotidien. L'enfant observe, compare, associe, nomme et découvre le monde qui l'entoure à travers des quiz ludiques et très visuels. Chaque page devient un petit défi joyeux , parfait pour enrichir le vocabulaire, stimuler l'attention et partager un moment privilégié avec son parent. Un livrejeu convivial où apprendre rime avec rire, curiosité... avec T'choupi !