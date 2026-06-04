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Quiz de mes 4 ans T'choupi

Thierry Courtin

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Des questions simples, visuelles et amusantes pour jouer avec son enfant. T'choupi transforme l'apprentissage en vrai moment de complicité ! Avec plus de 150 questions adaptées aux enfants de 4 ans , T'choupi invite à explorer les premières notions en s'amusant : couleurs, formes, contraires, animaux, lieux familiers et rituels du quotidien. L'enfant observe, compare, associe, nomme et découvre le monde qui l'entoure à travers des quiz ludiques et très visuels. Chaque page devient un petit défi joyeux , parfait pour enrichir le vocabulaire, stimuler l'attention et partager un moment privilégié avec son parent. Un livrejeu convivial où apprendre rime avec rire, curiosité... avec T'choupi !

Par Thierry Courtin
Chez Nathan

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Auteur

Thierry Courtin

Editeur

Nathan

Genre

Livres-jeux

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Quiz de mes 4 ans T'choupi

Thierry Courtin

Paru le 04/06/2026

80 pages

Nathan

8,90 €

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Scannez le code barre 9782095065898
9782095065898
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