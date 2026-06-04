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Mes gommettes T'choupi Vive l'été !

Thierry Courtin

ActuaLitté
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L'activité parfaite pour l'été ! Plus de 150 gommettes repositionnables pour jouer avec T'choupi partout, tout le temps. Avec plus de 150 gommettes épaisses et faciles à manipuler , T'choupi invite les toutpetits dès 2 ans à jouer, imaginer et décorer des scènes estivales pleines de bonne humeur. Plage, mer, campagne, fête foraine ou journées entre copains : l'enfant explore l'univers de l'été avec des images simples, colorées et adaptées à ses petites mains. Les gommettes sont repositionnables , ce qui permet de créer, déplacer et recommencer autant de fois qu'il le souhaite, sans se tromper. Léger et sans agrafes , ce cahier se glisse partout pour accompagner vacances, trajets et moments calmes sous le soleil.

Par Thierry Courtin
Chez Nathan

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Auteur

Thierry Courtin

Editeur

Nathan

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Mes gommettes T'choupi Vive l'été !

Thierry Courtin

Paru le 04/06/2026

Nathan

6,40 €

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Scannez le code barre 9782095063078
9782095063078
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