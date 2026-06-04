Mes gommettes T'choupi Vive l'été !

L'activité parfaite pour l'été ! Plus de 150 gommettes repositionnables pour jouer avec T'choupi partout, tout le temps. Avec plus de 150 gommettes épaisses et faciles à manipuler , T'choupi invite les toutpetits dès 2 ans à jouer, imaginer et décorer des scènes estivales pleines de bonne humeur. Plage, mer, campagne, fête foraine ou journées entre copains : l'enfant explore l'univers de l'été avec des images simples, colorées et adaptées à ses petites mains. Les gommettes sont repositionnables , ce qui permet de créer, déplacer et recommencer autant de fois qu'il le souhaite, sans se tromper. Léger et sans agrafes , ce cahier se glisse partout pour accompagner vacances, trajets et moments calmes sous le soleil.