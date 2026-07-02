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#Roman francophone

Hack my heart

Paule Destin

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Elle sait pirater des vies en quelques clics, mais aucun pare-feu ne la protège du seul homme capable de briser son coeur et de la sauver tout à la fois. Quand l'amour s'invite au milieu des mensonges, qui hackera qui ? Rebecca, hackeuse qui agit dans l'ombre, a une nouvelle cible : le Spectre. C'est le hackeur le plus redoutable de la planète, celui qui est insaisissable, recherché tant par les autorités du monde entier que par ses rivaux et victimes en quête de vengeance... Cette mission est périlleuse, dangereuse même, mais elle lui permettra de mettre son père à l'abri du besoin. Pour réussir à approcher d'un tel homme, elle n'a pas le choix : elle doit se faire embaucher au Purple Night, le club dans lequel il a ses habitudes. La jeune femme va ainsi devoir faire preuve d'ingéniosité, de prudence, mais aussi et surtout de séduction afin d'obtenir sa confiance. Et tandis qu'elle s'aventure dans un univers où le danger rôde et où les mensonges sont lois, il se pourrait bien qu'elle découvre une vérité qui risque de tout remettre en question. Entre menaces, trahisons et faux semblants, Rebecca va devoir s'armer de courage pour ne pas y perdre la vie. Et son coeur...

Par Paule Destin
Chez Alter Real éditions

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Auteur

Paule Destin

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Romance sexy

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Hack my heart

Paule Destin

Paru le 02/07/2026

350 pages

Alter Real éditions

17,90 €

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