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Codex on the rocks !

Codex Urbanus, Codex Urbanus

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Réunir l'énergie libre et vibrante du street art, l'imaginaire foisonnant d'un artiste insaisissable et la splendeur millénaire du monde minéral ? : tel est le pari audacieux de l'exposition de Codex Urbanus présentée au musée de Minéralogie de Mines Paris - PSL, au coeur de la prestigieuse Ecole des mines de Paris. Dans le décor somptueux d'un musée du xixe siècle, des milliers de spécimens minéraux dialoguent avec les créatures hybrides et les interventions graphiques de l'artiste. Bombes aérosol et cristaux précieux composent un étonnant face-à-face ? : une rencontre étincelante entre patrimoine scientifique et création contemporaine. Ce catalogue prolonge l'expérience de l'exposition. Il invite à explorer un parcours parallèle, à scruter les vitrines autrement, à découvrir les oeuvres qui s'y infiltrent et les correspondances secrètes qui se tissent entre chimères vandales et trésors géologiques. Plus qu'un simple témoignage, cet ouvrage est une immersion dans un projet artistique singulier, où l'éphémère converse avec l'éternel. Une invitation à redécouvrir le musée, à regarder la matière autrement, et à plonger dans l'univers fascinant de Codex Urbanus.

Par Codex Urbanus, Codex Urbanus
Chez Presses des Mines

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Auteur

Codex Urbanus, Codex Urbanus

Editeur

Presses des Mines

Genre

Art mural, graffitis, tags

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Codex on the rocks !

Codex Urbanus, Codex Urbanus

Paru le 02/07/2026

Presses des Mines

19,00 €

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