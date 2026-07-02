Jeux de chiffres

Avec 32 jeux variés, ce bloc propose aux enfants des points à relier, additions illustrées, sudoku et bien d'autres activités pour s'amuser avec les chiffres. Chaque page transforme l'apprentissage des nombres en jeu créatif et captivant. Une activité ludique et éducative qui développe la logique, le calcul, la concentration et la patience, tout en offrant des heures de plaisir. Parfait pour les moments calmes à la maison, en voyage ou à l'école ! Points forts : - Apprentissage ludique des chiffres et du calcul - Développe logique, concentration et patience - Stimule la créativité et l'observation - Activité éducative et amusante - Parfait pour la maison, l'école ou en voyage