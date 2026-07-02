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Mes premiers pas en Equitation

Céline Labaune

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Un guide complet et accessible pour découvrir le monde passionnant de l'équitation ! Destiné aux jeunes cavaliers débutants, cet ouvrage propose une approche claire et vivante pour comprendre les bases de ce sport : l'équipement du cavalier et du cheval, la bonne position, la conduite des allures, les soins, la préparation et la communication avec l'animal. Les enfants y trouveront toutes les notions essentielles : comment monter et descendre, diriger un cheval, reconnaître ses émotions, et découvrir les grandes disciplines équestres. Des encadrés pratiques, des conseils utiles et des anecdotes enrichissantes permettent d'aborder l'équitation en toute confiance et avec plaisir. A la fois pédagogique et inspirant, ce guide transmet les valeurs fondamentales de l'univers équestre : patience, respect, confiance et complicité avec le cheval. L'ouvrage idéal pour accompagner pas à pas les premiers galops et nourrir la passion des jeunes cavaliers. Points forts : - Une approche pédagogique et bienveillante pour les enfants. - Tout le vocabulaire, les gestes et les conseils essentiels présentés simplement. - Un sujet fédérateur : plus de 700000 cavaliers licenciés rien qu'en France ! - Un guide idéal pour accompagner les premiers pas au centre équestre ou en club. - L'auteure : Formée en éthologie et en équicoaching.

Par Céline Labaune
Chez Grenouille éditions

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Auteur

Céline Labaune

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Nature et plein air

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Mes premiers pas en Equitation

Céline Labaune

Paru le 02/07/2026

64 pages

Grenouille éditions

12,00 €

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Scannez le code barre 9782384862979
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