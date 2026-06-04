"On se moque de cet homme qui attend ici une femme depuis des années. Est-il fou ? Est-il naïf, ce gars taiseux qui va tous les jours au port où personne n'arrive pour lui, et trois fois par semaine à la poste où il ne reçoit jamais de lettres ? " Une nuit de l'hiver 1944, Anna, infirmière engagée dans l'armée américaine, rencontre François, combattant de la Libération. Elle est la fille d'un magnat de l'acier, il est orphelin et commis de ferme. Pourtant, les quelques heures passées ensemble marqueront leur existence. A l'aube, ils se promettent de se retrouver après la guerre, sur une petite île de la Méditerranée. Persuadé qu'Anna le rejoindra, François s'attelle à la construction de leur refuge, Soleil d'Or...