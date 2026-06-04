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Ton seul garçon

Nelly Alard

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"Comment appelait-on cet état qui était le sien de manière permanente depuis ce jour-là ? Ce sentiment que tout, à chaque instant, pouvait arriver ? Même le pire. Surtout le pire. L'intranquillité. Elle n'était pas seule à le ressentir, beaucoup de gens autour d'elle le disaient : en quelques années, le monde était devenu incomparablement plus anxiogène. Certains dataient ce changement du Covid, d'autres le faisaient remonter aux attentats du Bataclan. Mais dans son calendrier intime, personnel, tout avait commencé ce jour-là, le 26 mai 2016". Alors que son fils de vingt-huit ans est plongé dans le coma, Agnès peine à reconstituer les circonstances à l'origine du drame. Les non-dits, les sous-entendus puis les mensonges des instances officielles laissent la famille du jeune homme dans l'incompréhension. Bientôt, une enquête est ouverte : l'affaire Romain D. devient une affaire d'Etat.

Par Nelly Alard
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Nelly Alard

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Ton seul garçon

Nelly Alard

Paru le 04/06/2026

256 pages

Editions Gallimard

8,60 €

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Scannez le code barre 9782073134462
9782073134462
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