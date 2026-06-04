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Le Cerveau du nabab

Curt Siodmak

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Retiré dans une petite ville d'Arizona, le docteur Cory se consacre à ses expériences sur le cerveau. Quand l'avion du magnat de la finance Warren Horace Donovan s'écrase non loin de chez lui, Cory est dépêché sur place pour lui porter secours, en vain. Le médecin n'a alors aucun scrupule à lui voler son cerveau pour poursuivre ses étranges recherches. Cependant, dans son enthousiasme, il néglige la puissance mentale de Donovan et devient peu à peu l'exécuteur de ses plans inachevés...

Par Curt Siodmak
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Curt Siodmak

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

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Le Cerveau du nabab

Curt Siodmak trad. François de Mecquenem

Paru le 04/06/2026

256 pages

Editions Gallimard

13,00 €

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Scannez le code barre 9782073125088
9782073125088
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