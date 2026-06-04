Le Cerveau du nabab

Retiré dans une petite ville d'Arizona, le docteur Cory se consacre à ses expériences sur le cerveau. Quand l'avion du magnat de la finance Warren Horace Donovan s'écrase non loin de chez lui, Cory est dépêché sur place pour lui porter secours, en vain. Le médecin n'a alors aucun scrupule à lui voler son cerveau pour poursuivre ses étranges recherches. Cependant, dans son enthousiasme, il néglige la puissance mentale de Donovan et devient peu à peu l'exécuteur de ses plans inachevés...