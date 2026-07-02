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Le Lien de feu

Briar Boleyn

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A l'Académie, survivre ne suffit plus. La première année s'est achevée dans le sang et la trahison. Les manigances de Blake ont scellé son lien avec Medra, malgré le refus de cette dernière. Elle est à présent la seule source de nourriture du vampire... et sa pire ennemie. Mais au-delà de leur relation tumultueuse, l'équilibre à l'académie du Sang ailé est plus fragile que jamais. Les tensions entre les espèces grondent, et tous craignent les conséquences du réveil du premier dragon. Medra doit désormais faire ses preuves et convaincre les sang-noble qu'elle contrôle Nyxaris, ou tous les deux courront un terrible danger. Alors que les complots se multiplient, naviguer dans les eaux troubles et sanglantes de l'Académie est une mission ardue... même lorsqu'on a de très bons alliés et une arme bien tranchante. Bienvenue en deuxième année. Traduit de l'anglais par Francine Deroyan A propos de la série : "Une série de romantasy à l'ambiance dark academia , dans laquelle une demi-fae se retrouve dans une école de vampires... dont l'un des étudiants est particulièrement arrogant, dangereux et terriblement sexy. ' Waterstones

Par Briar Boleyn
Chez De Saxus

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Auteur

Briar Boleyn

Editeur

De Saxus

Genre

Fantasy

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Le Lien de feu

Briar Boleyn trad. Francine Deroyan

Paru le 02/07/2026

480 pages

De Saxus

20,00 €

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