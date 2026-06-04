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Ma Moyenne Section en gommettes

Cécile Hudrisier, Isabelle Jacqué

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Aidez votre enfant à progresser en Moyenne Section grâce à 140 gommettes faciles à manipuler pour apprendre lettres, chiffres et repérage dans l'espace tout en s'amusant. Ce cahier Bravo les maternelles ! propose plus de 30 activités conçues spécifiquement pour les enfants de Moyenne Section , basées uniquement sur des gommettes repositionnables pour apprendre en autonomie. > Points forts - 140 gommettes repositionnables : l'enfant peut recommencer sans stress. - Format pensé pour les petites mains : manipulation simple et gestes précis. - Activités variées : lettres, chiffres, repérage visuel, associations logiques. - Conforme au programme de la Moyenne Section : renforce les apprentissages de l'école. - Illustrations douces et motivantes. > Des bénéfices pédagogiques concrets - Améliorer la motricité fine grâce aux gommettes adaptées. - Développer la logique et les premiers raisonnements. - Enrichir le vocabulaire par l'identification d'objets, animaux et lettres. - Consolider les acquis en numération, discrimination visuelle et repérage spatial. - Favoriser l'autonomie et la fierté de réussir seul.

Par Cécile Hudrisier, Isabelle Jacqué
Chez Bordas Editions

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Auteur

Cécile Hudrisier, Isabelle Jacqué

Editeur

Bordas Editions

Genre

Multi-matières

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Ma Moyenne Section en gommettes

Cécile Hudrisier, Isabelle Jacqué

Paru le 04/06/2026

40 pages

Bordas Editions

5,99 €

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