Ma Moyenne Section en gommettes

Aidez votre enfant à progresser en Moyenne Section grâce à 140 gommettes faciles à manipuler pour apprendre lettres, chiffres et repérage dans l'espace tout en s'amusant. Ce cahier Bravo les maternelles ! propose plus de 30 activités conçues spécifiquement pour les enfants de Moyenne Section , basées uniquement sur des gommettes repositionnables pour apprendre en autonomie. > Points forts - 140 gommettes repositionnables : l'enfant peut recommencer sans stress. - Format pensé pour les petites mains : manipulation simple et gestes précis. - Activités variées : lettres, chiffres, repérage visuel, associations logiques. - Conforme au programme de la Moyenne Section : renforce les apprentissages de l'école. - Illustrations douces et motivantes. > Des bénéfices pédagogiques concrets - Améliorer la motricité fine grâce aux gommettes adaptées. - Développer la logique et les premiers raisonnements. - Enrichir le vocabulaire par l'identification d'objets, animaux et lettres. - Consolider les acquis en numération, discrimination visuelle et repérage spatial. - Favoriser l'autonomie et la fierté de réussir seul.