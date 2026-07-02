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#Polar

Ce qu'ils nous ont pris

Léa Morenn

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Un policier brisé. Des enfants qui disparaissent. Un passé qui refuse de mourir. Suspendu de ses fonctions, Eren Conti devrait ignorer l'enquête qui secoue Paris. Mais il ne peut rester insensible face à ces enlèvements qui lui rappellent son propre drame, cet été 1989 où tout a basculé. Pour lui, c'est une évidence : il se doit d'intervenir. Plus il avance, et plus l'affaire se transforme en descente aux enfers. Harcelé par des appels anonymes, menacé par ses souvenirs, tiraillé entre sa famille et son obsession, il découvre que la vérité pourrait bien être plus terrifiante que le mensonge. Un thriller psychologique addictif, qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page.

Par Léa Morenn
Chez Taurnada Editions

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Auteur

Léa Morenn

Editeur

Taurnada Editions

Genre

Thrillers

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Ce qu'ils nous ont pris

Léa Morenn

Paru le 02/07/2026

256 pages

Taurnada Editions

10,90 €

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