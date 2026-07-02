Les Meilleurs sont sous terre

Le lauréat de la 5e édition du Prix du roman de la gendarmerie nationale. Le corps d'une femme est découvert dans l'enceinte du CERN, la tête fracassée, à cheval sur la frontière franco-suisse. Pourquoi un crime aussi brutal au coeur de l'un des plus prestigieux laboratoires de physique ? Quel secret essaie-t-on d'étouffer ? Alors que la communauté scientifique s'agite, l'enquête va entrouvrir les portes d'un monde fascinant : celui de la physique quantique et des fulgurances méconnues d'un génie italien, disparu en 1938. Ses théories sur des particules insaisissables, qui défient les lois de la matière, pourraient-elles être la clé de cet assassinat ?