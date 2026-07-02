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Les Meilleurs sont sous terre

Nils Barrellon

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Le lauréat de la 5e édition du Prix du roman de la gendarmerie nationale. Le corps d'une femme est découvert dans l'enceinte du CERN, la tête fracassée, à cheval sur la frontière franco-suisse. Pourquoi un crime aussi brutal au coeur de l'un des plus prestigieux laboratoires de physique ? Quel secret essaie-t-on d'étouffer ? Alors que la communauté scientifique s'agite, l'enquête va entrouvrir les portes d'un monde fascinant : celui de la physique quantique et des fulgurances méconnues d'un génie italien, disparu en 1938. Ses théories sur des particules insaisissables, qui défient les lois de la matière, pourraient-elles être la clé de cet assassinat ?

Par Nils Barrellon
Chez Pocket

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Auteur

Nils Barrellon

Editeur

Pocket

Genre

Romans policiers

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Les Meilleurs sont sous terre

Nils Barrellon

Paru le 02/07/2026

384 pages

Pocket

9,30 €

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