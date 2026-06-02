Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le tour du monde en 2072

Antoine Coupe, Christophe Coupé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La société est régie par l'intelligence artificielle. Chaque humain possède un "? doudou ? ", une puce cérébrale servant de mentor, de tour de contrôle médical et d'interface holographique. Nestor est accompagné du sien, nommé Tobor. Sur les conseils de son professeur, Nestor s'imprègne de l'oeuvre de Jules Verne pour nourrir son mémoire sur la prospective des transports. Il entame alors un périple mondial (Paris, Brindisi, l'Asie, les Etats-Unis) pour confronter ses recherches à la réalité d'un monde transformé. Les visions du futur : Le récit dépeint des innovations telles que les "? cubes ? " (véhicules autonomes modulaires formant des trains urbains), des trottoirs piézoélectriques produisant de l'énergie, et des immeubles autosuffisants comme "? la Ruche ? ". "? 2072 : Le dernier rivage n'est pas celui que l'on croit. ? " Phileas Fogg cherchait à gagner du temps, Nestor cherche à sauver le sens. Mais à l'issue de ce tour du monde haletant, le dénouement bascule. Quand l'émotion humaine devient trop lourde à porter, la technologie propose une solution de dernier recours. Une fin en forme de miroir noir qui vous hantera bien après avoir refermé le livre.

Par Antoine Coupe, Christophe Coupé
Chez Celse

|

Auteur

Antoine Coupe, Christophe Coupé

Editeur

Celse

Genre

Dictionnaires, formulaires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le tour du monde en 2072 par Antoine Coupe, Christophe Coupé

Commenter ce livre

 

Le tour du monde en 2072

Antoine Coupe, Christophe Coupé

Paru le 02/06/2026

216 pages

Celse

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782850095368
9782850095368
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.