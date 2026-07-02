L'ascension de Fléau

De frêle chat domestique à chef sans pitié du Clan du Sang, découvrez les origines de Fléau, personnage emblématique de La Guerre des clans ! Lorsque Tiny, un chat domestique, croise le chemin de chats sauvages défandant leur territoire, ceux-ci lui infligent des blessures et lui inspirent une rancoeur profonde et amère. Alors que sa réputation grandit parmi les chats errants, il change son nom pour Fléau et laisse derrière lui son ancienne vie... sauf son désir mortel de vengeance.