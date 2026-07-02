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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Etincelle

Olivia Wildenstein

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Un final entre romance et enquête pour une plume-tain de saga ! Anecdote angélique numéro 100 : Le saviez-vous ? Les ailes ne vous rendent pas supérieur. Elles vous servent seulement à voler. Naya et Adam n'ont rien en commun. Si ce n'est des ailes noires. La même date d'anniversaire. Et des pères aussi proches que des frères. Mais c'est à peu près tout. La douce et docile Naya a toujours scrupuleusement suivi les règles. Arrogant et indiscipliné, Adam s'est donné pour mission de toutes les enfreindre. Elle, c'est la fille bien-aimée d'un archange. Lui, le garçon rebelle des guildes... ou plutôt, le plumable rebelle. Quand Naya déboule dans la vie d'Adam pour lui demander une place dans son équipe de gardiens clandestins, il refuse. La dernière chose dont a besoin son escouade officieuse, c'est d'attirer l'attention d'un archange, et la dernière dont il a besoin, c'est de se laisser déconcentrer par une blonde pétulante à la voix enjôleuse et aux yeux pénétrants. Le problème, c'est que Naya ne tarde pas à devenir, aussi soudainement qu'inexplicablement, l'unique objet de son désir. Avis aux amateurs de romances surnaturelles torrides ! Commandez en un clic le dernier tome de la trilogie et découvrez cette ultime histoire entre haine et amour.

Par Olivia Wildenstein
Chez Pocket

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Auteur

Olivia Wildenstein

Editeur

Pocket

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Etincelle

Olivia Wildenstein

Paru le 02/07/2026

816 pages

Pocket

10,50 €

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Scannez le code barre 9782266354752
9782266354752
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