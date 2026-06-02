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Le numismate

Olivier Patry

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"Le temps qui passe, c'est la vérité qui s'enfuit. " Un charnier, découvert au coeur de la forêt d'Orléans. Un justicier qui sévit dans les plus grandes villes de France. Et un ancien capitaine du 36 qui veut régler ses comptes avec ses démons intérieurs. Trois affaires... une seule vérité. Avec "Le Numismate", Olivier PATRY signe un one shot dans la continuité de sa Trilogie du 36. Entre polar et thriller, ce quatrième roman ne déroge ni à sa plume incisive ni à la noirceur de ses écrits. "Un tueur en série, dénué de toute humanité, pousse l'horreur à son paroxysme". Sylvie pour Les Plumes Noires

Par Olivier Patry
Chez Des livres et du Rêve

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Auteur

Olivier Patry

Editeur

Des livres et du Rêve

Genre

Littérature française

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Le numismate

Olivier Patry

Paru le 02/06/2026

376 pages

Des livres et du Rêve

19,50 €

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