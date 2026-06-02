"Le temps qui passe, c'est la vérité qui s'enfuit. " Un charnier, découvert au coeur de la forêt d'Orléans. Un justicier qui sévit dans les plus grandes villes de France. Et un ancien capitaine du 36 qui veut régler ses comptes avec ses démons intérieurs. Trois affaires... une seule vérité. Avec "Le Numismate", Olivier PATRY signe un one shot dans la continuité de sa Trilogie du 36. Entre polar et thriller, ce quatrième roman ne déroge ni à sa plume incisive ni à la noirceur de ses écrits. "Un tueur en série, dénué de toute humanité, pousse l'horreur à son paroxysme". Sylvie pour Les Plumes Noires