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Le serment de Plume Grise

Erin Hunter

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L'avenir d'un clan repose sur une promesse du passé... Quel choix Plume Grise prendra-t-il pour préserver le Clan du Tonnerre ? Plume Grise a servi le Clan du Tonnerre pendant de nombreuses lunes avant de se retirer dans la tanière des anciens, et était l'ami et le lieutenant le plus fiable d'Etoile de Feu. Il a promis à Etoile de Feu qu'il n'abandonnerait jamais sa maison. Mais alors que de nouvelles tensions pèsent sur le Clan du Tonnerre, Plume Grise devra faire appel à toute sa longue histoire, laissant le Clan du Tonnerre derrière dans l'espoir de trouver une réponse qui pourrait le sauver.

Par Erin Hunter
Chez Pocket

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Auteur

Erin Hunter

Editeur

Pocket

Genre

Mondes fantastiques

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Le serment de Plume Grise

Erin Hunter trad. Aude Carlier

Paru le 02/07/2026

496 pages

Pocket

18,50 €

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