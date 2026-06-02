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Lorenzo

Jean Siccardi

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"Elles restèrent longtemps allongées sous les premiers rayons du soleil. Jeanne serrait le nouveau-né contre sa poitrine gonflée de lait. Elle lécha le visage et le corps de l'enfant, lava les paupières avec ses propres larmes. Puis elle se dirigea, encore toute tremblante, vers la faille du Pas-du-Loup. Là, à bout de bras, elle présenta sa fille nue à la Durance en hurlant : - Mathieu de Valensole, si tu entends ma douleur, sache que, dans la vallée, une rousse attend ton nom ! " Recluse dans sa bergerie, Jeanne "la Louve" , marque ce roman de son empreinte tragique et d'une sourde malédiction. L'arrivée du jeune Lorenzo, émigré italien en quête de racines, va bouleverser cet équilibre fragile. Emile Ventre et le Grêleux conspirent déjà à la perte de l'étranger... Ce roman, sur les traces de Giono et de Pagnol, est un récit riche des saveurs et des sortilèges de la Haute-Provence, une recherche vers un bonheur infini, mais aussi une légende mêlée d'un sentiment amer : "on est toujours l'étranger de quelqu'un". Jean Siccardi, prix Gironde et prix Nice Baie des Anges, est l'auteur de plus de quatre-vingts ouvrages. Sa plume, à la fois précise et sensible, nous fait voyager à travers ce nouveau roman d'une intensité rare.

Par Jean Siccardi
Chez Des livres et du Rêve

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Auteur

Jean Siccardi

Editeur

Des livres et du Rêve

Genre

Littérature française

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Lorenzo

Jean Siccardi

Paru le 02/06/2026

166 pages

Des livres et du Rêve

17,00 €

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