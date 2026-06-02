La forêt aux ordalies

"Ordalie : au Moyen Age, un jugement de Dieu. Une épreuve par le feu, l'eau, la terre... ou l'air". Une trentaine de disparitions. Un tueur en série présumé. La brigade criminelle du SRPJ de Lyon se consacre entièrement à l'affaire Arnaud Lenglet, déjà incarcéré pour deux meurtres. Leur piste les mène jusqu'aux portes d'un site darknet impénétrable que Lenglet semblait fréquenter. Sur l'écran, une signature de sang : les quatre éléments. Lenglet brûlait les corps de ses victimes. Et si le feu n'était qu'un début ? Où sont passés l'eau, la terre, l'air ?