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La forêt aux ordalies

Grégory Chevignon

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"Ordalie : au Moyen Age, un jugement de Dieu. Une épreuve par le feu, l'eau, la terre... ou l'air". Une trentaine de disparitions. Un tueur en série présumé. La brigade criminelle du SRPJ de Lyon se consacre entièrement à l'affaire Arnaud Lenglet, déjà incarcéré pour deux meurtres. Leur piste les mène jusqu'aux portes d'un site darknet impénétrable que Lenglet semblait fréquenter. Sur l'écran, une signature de sang : les quatre éléments. Lenglet brûlait les corps de ses victimes. Et si le feu n'était qu'un début ? Où sont passés l'eau, la terre, l'air ?

Par Grégory Chevignon
Chez Des livres et du Rêve

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Auteur

Grégory Chevignon

Editeur

Des livres et du Rêve

Genre

Littérature française

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La forêt aux ordalies

Grégory Chevignon

Paru le 02/06/2026

434 pages

Des livres et du Rêve

19,50 €

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Scannez le code barre 9782493472892
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