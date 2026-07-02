Etablissements médico-sociaux en transformation

A quoi ressemblera le médico-social de demain face au vieillissement de la population et à la transformation des politiques publiques ? Le secteur connaît aujourd'hui une mutation profonde qui bouleverse durablement les établissements, leurs organisations et leurs métiers, dans un contexte de moyens contraints et d'exigences croissantes en matière de qualité et de transparence. S'appuyant sur les sciences de gestion et des enquêtes de terrain, cet ouvrage analyse les fragilités actuelles du secteur : crise d'attractivité des métiers, affaiblissement des collectifs, perte de sens et dégradation du bien-être au travail. Il montre que performance et attention portée aux professionnels peuvent être pensées ensemble. Khaled Sabouné met en avant deux leviers centraux de transformation : la clarification du contrat psychologique entre managers et équipes, et un meilleur équilibre entre exigences du travail et ressources disponibles. Il propose ainsi des pistes concrètes pour renouveler les pratiques managériales et soutenir durablement l'engagement des professionnels. Ce livre offre des clés pour penser une gouvernance soutenable, au service des équipes comme des personnes accompagnées.