Paul Lefebvre, auteur primé à de nombreuses reprises, s'impose comme l'un des maîtres contemporains de la nouvelle à chute. Petites glissades et autres dérapages rassemble une sélection de ses textes les plus marquants, souvent distingués, où chaque récit frappe juste et fort. Sa plume, vive et incisive, son style résolument moderne et son sens aigu de l'efficacité narrative séduisent un lectorat d'aujourd'hui, happé par le flux constant des écrans et des sollicitations. Ici, pas de détours inutiles : peu de descriptions, aucune lourdeur, mais une écriture tendue, précise, qui se lit d'une traite. Entre réalisme cru et échappées fantastiques, ces nouvelles entraînent le lecteur sur des routes imprévisibles, où chaque virage peut devenir une bascule. Car chez Lefebvre, tout est affaire de chute... et elle est souvent vertigineuse.