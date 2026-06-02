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#Roman francophone

Petites glissades et autres dérapages

Paul Lefebvre

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Paul Lefebvre, auteur primé à de nombreuses reprises, s'impose comme l'un des maîtres contemporains de la nouvelle à chute. Petites glissades et autres dérapages rassemble une sélection de ses textes les plus marquants, souvent distingués, où chaque récit frappe juste et fort. Sa plume, vive et incisive, son style résolument moderne et son sens aigu de l'efficacité narrative séduisent un lectorat d'aujourd'hui, happé par le flux constant des écrans et des sollicitations. Ici, pas de détours inutiles : peu de descriptions, aucune lourdeur, mais une écriture tendue, précise, qui se lit d'une traite. Entre réalisme cru et échappées fantastiques, ces nouvelles entraînent le lecteur sur des routes imprévisibles, où chaque virage peut devenir une bascule. Car chez Lefebvre, tout est affaire de chute... et elle est souvent vertigineuse.

Par Paul Lefebvre
Chez Les Editions de La Mêsonetta

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Auteur

Paul Lefebvre

Editeur

Les Editions de La Mêsonetta

Genre

Contes et nouvelles

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Petites glissades et autres dérapages

Paul Lefebvre

Paru le 02/06/2026

220 pages

Les Editions de La Mêsonetta

22,90 €

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Scannez le code barre 9782491625719
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