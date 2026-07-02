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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

L'Odyssée

Hélène Montardre, Romain Mennetrier

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Trois grandes aventures pour découvrir le voyage légendaire d'Ulysse, héros incontournable de la mythologie grecque. Ce livre rassemble trois récits courts qui retracent les temps forts de l'Odyssée : l'affrontement d'Ulysse face au cyclope , un périple semé de dangers et d'épreuves, puis le retour du héros et sa lutte pour reconquérir son trône. A travers ces aventures riches en suspense et en rebondissements, les jeunes lecteurs découvrent un héros rusé, courageux et déterminé, confronté aux dieux , aux monstres et à son propre destin.

Par Hélène Montardre, Romain Mennetrier
Chez Nathan

|

Auteur

Hélène Montardre, Romain Mennetrier

Editeur

Nathan

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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L'Odyssée

Hélène Montardre, Romain Mennetrier

Paru le 02/07/2026

144 pages

Nathan

9,95 €

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Scannez le code barre 9782095074951
9782095074951
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