Trois grandes aventures pour découvrir le voyage légendaire d'Ulysse, héros incontournable de la mythologie grecque. Ce livre rassemble trois récits courts qui retracent les temps forts de l'Odyssée : l'affrontement d'Ulysse face au cyclope , un périple semé de dangers et d'épreuves, puis le retour du héros et sa lutte pour reconquérir son trône. A travers ces aventures riches en suspense et en rebondissements, les jeunes lecteurs découvrent un héros rusé, courageux et déterminé, confronté aux dieux , aux monstres et à son propre destin.