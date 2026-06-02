La Voie de Mozabie

Mozabie est née au sein d'un palais chaleureux. Héritière du domaine de ses parents, elle est destinée à devenir une duchesse digne de ce nom. Pourtant, Mozabie ne rêve que de voyages et d'aventure, loin, très loin de toutes les intrigues de cour. Ethan, lui, est tombé amoureux de la mer. Une amante qui hante ses jours comme ses nuits, qui le pousse à devenir un marin incroyable. A risquer sa vie lors des missions toutes plus périlleuses les unes que les autres. Lors d'une permission exceptionnelle, les pas d'Ethan croisent à nouveau ceux de Mozabie. Mais la fillette avec laquelle il jouait enfant a bien grandi, elle est désormais une jeune femme pleine d'assurance et d'ambition. Seulement, Ethan traine dans son sillage autant de lourds secrets que d'ombres menaçantes. Certaines sont prêtes à tout pour se venger, mais Mozabie, elle, n'a pas peur du danger.