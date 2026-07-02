Calcul mental CM2

Le cahier parfait pour maîtriser le calcul mental en CM2 et gagner en rapidité jour après jour ! > Un programme complet de calcul mental - Exercices adaptés au niveau CM2 - Révision des tables et des opérations clés - Difficulté progressive pour consolider durablement > Des bénéfices concrets - Calcul plus rapide et plus fiable - Meilleure compréhension des maths - Plus d'aisance en classe et aux évaluations > Un entraînement simple et régulier - Séances courtes pour progresser sans stress - Idéal pour les devoirs ou les révisions à la maison - Favorise l'autonomie de l'enfant > Un vrai plus pour la transition vers la 6e - Renforce les automatismes indispensables - Prépare aux exigences du collège - Evite les blocages en mathématiques > Le cahier idéal pour sécuriser les acquis en maths et réussir l'entrée au collège ! Conçu par un spécialiste reconnu de l'apprentissage des maths (Olivier Le Dantec), ce cahier propose une approche rigoureuse, efficace et conforme aux programmes.