Calcul mental CM2

Le cahier parfait pour maîtriser le calcul mental en CM2 et gagner en rapidité jour après jour ! > Un programme complet de calcul mental - Exercices adaptés au niveau CM2 - Révision des tables et des opérations clés - Difficulté progressive pour consolider durablement > Des bénéfices concrets - Calcul plus rapide et plus fiable - Meilleure compréhension des maths - Plus d'aisance en classe et aux évaluations > Un entraînement simple et régulier - Séances courtes pour progresser sans stress - Idéal pour les devoirs ou les révisions à la maison - Favorise l'autonomie de l'enfant > Un vrai plus pour la transition vers la 6e - Renforce les automatismes indispensables - Prépare aux exigences du collège - Evite les blocages en mathématiques > Le cahier idéal pour sécuriser les acquis en maths et réussir l'entrée au collège ! Conçu par un spécialiste reconnu de l'apprentissage des maths (Olivier Le Dantec), ce cahier propose une approche rigoureuse, efficace et conforme aux programmes.
Par
Dantec olivier Le, Christophe Bansart, Olivier Le Dantec Chez
Nathan
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