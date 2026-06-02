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#Roman francophone

L'été des souvenirs

Marguerite Grimaud

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Alessandra Sogni a troqué son casque d'aiguilleuse du ciel contre une boîte à outils. Désormais menuisière-ébéniste, l'Italienne s'est bâti une nouvelle vie, loin du stress de l'aéroport d'Orly. Si le carnet de commandes peine à se remplir, elle se tient prête pour son prochain chantier : la rénovation du parquet d'une grande maison. Hélène Castilleau est commandante de bord. Après un divorce et des années à traverser les continents, elle a choisi de s'éloigner du tumulte parisien en s'installant à la campagne. Attendant avec impatience l'artisan qui embellira son nouveau cocon, elle n'en croit pas ses yeux en voyant Alessandra sur le pas de sa porte. Trois ans plus tôt, c'est la voix d'Alessandra qui a guidé Hélène lors d'un atterrissage périlleux au coeur d'une tornade. Les secondes et les jours qui ont suivi ont marqué la pilote à jamais. Alessandra, elle, a tout oublié. Une chute lui a volé huit jours de sa vie. Quand Hélène décide de tout lui révéler, Alessandra est désarçonnée. L'attirance entre elles est bien réelle, mais comment reconstruire quelque chose dont on n'a aucun souvenir ?

Par Marguerite Grimaud
Chez Reines de coeur

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Auteur

Marguerite Grimaud

Editeur

Reines de coeur

Genre

Romance et érotique LGBT

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L'été des souvenirs

Marguerite Grimaud

Paru le 02/06/2026

352 pages

Reines de coeur

20,90 €

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