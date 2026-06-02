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#Roman francophone

Le récit d'un rescapé des flots

Jean-claude Niangui

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Un départ rêvé. Un chemin de survie. Une vérité sans détour. Dans ce témoignage puissant, un homme originaire d'Afrique de l'Est revient sur son adolescence dans un camp de réfugiés et sur la décision qui a bouleversé sa vie : partir. Fuir la guerre, les violences, l'enfermement et rejoindre une Europe fantasmée, nourrie d'images trompeuses et d'espoirs fragiles. "Jeune, stupide et innocent, j'ai été motivé et déterminé par le rêve d'aller en Europe". Commence alors un périple éprouvant, à travers le Sahara puis la mer. La faim, la maladie, l'exploitation par les passeurs, les morts laissés en chemin autant d'épreuves qui transforment le voyage en lutte pour survivre. Et lorsque enfin l'Europe est atteinte, rien ne s'achève. "Le fait d'avoir atteint les côtés du vieux continent n'est pas synonyme de la fin du calvaire ; au contraire, c'est le début d'un autre combat". A l'arrivée : la rue, le froid, l'attente administrative, le racisme ordinaire, la solitude. Puis, lentement, des rencontres. Des bénévoles, des travailleurs sociaux, un village. Une langue à apprendre, un travail à trouver, une place à reconstruire. Mais ce livre va au-delà du récit de survie. Il démonte les illusions migratoires, interroge les responsabilités politiques et donne à voir les traces invisibles du parcours : les cauchemars, l'angoisse, l'exil intérieur. Un texte lucide et nécessaire, porté par la voix d'un rescapé, qui ne cherche ni à séduire ni à simplifier mais à témoigner. Pour comprendre, enfin, ce que signifie partir... et ce que cela coûte de continuer.

Par Jean-claude Niangui
Chez Editions de l'Onde

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Auteur

Jean-claude Niangui

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Littérature française

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Le récit d'un rescapé des flots

Jean-claude Niangui

Paru le 02/06/2026

118 pages

Editions de l'Onde

13,00 €

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Scannez le code barre 9782371587816
9782371587816
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