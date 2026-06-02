Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

L'anxiété

Jérôme Palazzolo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si vous compreniez enfin ce qui se joue derrière votre anxiété ? Et si, au lieu de la subir, vous appreniez à l'apprivoiser ? Dans un monde où tout va trop vite, où l'incertitude s'invite partout (au travail, dans la vie familiale, à l'école, sur les réseaux sociaux), l'anxiété est devenue le mal du quotidien. Ce livre s'adresse à tous ceux qui cherchent des réponses claires, fiables et rassurantes : étudiants sous pression, adultes épuisés, parents inquiets pour leurs enfants, professionnels qui veulent mieux accompagner ou simplement lecteurs désireux de comprendre leur fonctionnement intérieur. L'ouvrage propose une plongée accessible et vivante dans 100 questions essentielles pour comprendre, apaiser et transformer l'anxiété parmi lesquelles : - Quelle est la différence entre le stress, l'angoisse et l'anxiété ? - Les anxiolytiques créent-ils une dépendance ? - Peut-on vraiment transformer l'anxiété en force ? - Comment reconnaître un trouble anxieux chez un enfant ? - Est-il possible de vivre sereinement quand on a une personnalité anxieuse ?

Par Jérôme Palazzolo
Chez Ellipses

|

Auteur

Jérôme Palazzolo

Editeur

Ellipses

Genre

Garder la forme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'anxiété par Jérôme Palazzolo

Commenter ce livre

 

L'anxiété

Jérôme Palazzolo

Paru le 02/06/2026

248 pages

Ellipses

16,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340114616
9782340114616
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.