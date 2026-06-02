Et si vous compreniez enfin ce qui se joue derrière votre anxiété ? Et si, au lieu de la subir, vous appreniez à l'apprivoiser ? Dans un monde où tout va trop vite, où l'incertitude s'invite partout (au travail, dans la vie familiale, à l'école, sur les réseaux sociaux), l'anxiété est devenue le mal du quotidien. Ce livre s'adresse à tous ceux qui cherchent des réponses claires, fiables et rassurantes : étudiants sous pression, adultes épuisés, parents inquiets pour leurs enfants, professionnels qui veulent mieux accompagner ou simplement lecteurs désireux de comprendre leur fonctionnement intérieur. L'ouvrage propose une plongée accessible et vivante dans 100 questions essentielles pour comprendre, apaiser et transformer l'anxiété parmi lesquelles : - Quelle est la différence entre le stress, l'angoisse et l'anxiété ? - Les anxiolytiques créent-ils une dépendance ? - Peut-on vraiment transformer l'anxiété en force ? - Comment reconnaître un trouble anxieux chez un enfant ? - Est-il possible de vivre sereinement quand on a une personnalité anxieuse ?