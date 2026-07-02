Toutes les matières 4e Je comprends tout !

Tout le programme de 4e expliqué clairement pour aider votre enfant à comprendre, réviser et réussir toute l'année avec la méthode efficace et rassurante de Je comprends tout ! L'outil indispensable pour réussir son année de 4e Avec Je comprends tout - 4e , votre enfant dispose d'un ouvrage complet, conforme au programme officiel, pour comprendre ses cours, s'entraîner efficacement et progresser en autonomie. Conçu par une équipe d'enseignants, ce cahier est spécialement pensé pour le travail à la maison. > Toutes les matières de 4e dans un seul ouvrage - Français - Mathématiques - Histoire-Géographie - EMC - Physique-Chimie - SVT - Anglais > Une méthode claire, structurée et progressive Pour chaque leçon : Je retiens : l'essentiel du cours expliqué simplement Comment faire : la méthode pour appliquer le cours S'entraîner : exercices progressifs, dictées et mini-contrôles Bilans notés pour s'évaluer Astuces et pièges à éviter > Un accompagnement renforcé pour progresser sereinement - Le conseil du coach : des aides concrètes pour mieux apprendre et réviser - Tous les corrigés inclus en fin d'ouvrage - Des vidéos de Maths accessibles via QR code pour des explications pas à pas, visuelles et motivantes - Un carnet de coaching détachable pour s'organiser, se motiver et gérer le stress