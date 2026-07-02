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Christian Lacroix. Dessins, gribouillages et graffitis

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Christian Lacroix a marqué l'histoire de la mode avec ses créations pour la haute couture, qui ont transcendé les frontières entre l'art et le vêtement. Aujourd'hui, il est l'un des grands costumiers contemporains et il poursuit son travail de designer dans de nombreux domaines. Ses dessins, eux, sont moins connus. Ils sont pourtant à l'origine de tous ses projets et se révèlent surtout être un mode d'expression privilégié, pratiqué sans cesse depuis l'enfance. Inspirés par ses origines provençales, les figures de l'Arlésienne et du torero, l'histoire de la mode et du costume, ses dessins s'invitent sur tous types de support et puisent dans un riche répertoire de techniques, du crayon à la gouache en passant par la palette graphique. Ce livre et l'exposition qui l'accompagne invitent à un voyage intime à travers l'univers de Christian Lacroix. Au fil des pages se déploient dessins d'enfance et croquis de mode, illustrations pour des chefs-d'oeuvre de la littérature et maquettes pour le théâtre ou l'opéra. Annoté de sa main et émaillé de graffitis inédits, ce qui ressemble à l'un de ses carnets personnels témoigne de la pensée en perpétuel mouvement du dessinateur et capture l'instant où l'idée prend forme, où l'imaginaire se concrétise.

Par Collectifs
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Collectifs

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Monographies

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Christian Lacroix. Dessins, gribouillages et graffitis

Collectifs

Paru le 02/07/2026

160 pages

Editions Gallimard

35,00 €

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Scannez le code barre 9782073162618
9782073162618
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