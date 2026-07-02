Six de Coeur

Wheeling est une petite ville de Virginie d'apparence tranquille. D'apparence seulement. Treize années plus tôt, une jeune fille y a été retrouvée pendue dans une grange en feu. Jeux de gosses qui tournent au cauchemar ? Rituel satanique ? L'enquête avait conclu à un accident. Facile. Qui ne veut pas savoir n'a qu'à fermer les yeux et tant pis pour les larmes des autres. Des années plus tard, une femme meurt dans sa salle de bains. Quelqu'un a trempé le doigt dans son sang pour tracer sur un miroir des signes qui ne trompent pas. Il s'agit bien d'un meurtre et de la pire espèce. Prémédité. Cruel. Une mise en scène méticuleusement soignée par un meurtrier qui connaissait les lieux : un meurtre en forme de message. Le premier d'une longue série...