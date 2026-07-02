Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Pour vos cadeaux

Jean Rouaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Le magasin, c'est son repaire, son antre, son lieu de rencontres et d'échanges, son ouverture au monde, son bureau des pleurs et des joies, son fief, sa vraie vie. Elle en est le centre immobile et toujours en mouvement, sorte de quartz vibrant qui donne la mesure du temps. L'univers gravite autour". Rescapée des bombardements de Nantes, amoureuse de Joseph et veuve trop tôt, Annick Rouaud s'enferme dans le chagrin pendant des années. Mais l'éducation de ses trois enfants et la gestion de son magasin de porcelaine seront l'occasion d'une formidable renaissance. C'est à cette mère discrète et courageuse qui a su triompher des malheurs que Jean Rouaud rend un hommage tendre et malicieux, en poursuivant l'édification de ses Mémoires familiaux.

Par Jean Rouaud
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Jean Rouaud

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pour vos cadeaux par Jean Rouaud

Commenter ce livre

 

Pour vos cadeaux

Jean Rouaud

Paru le 02/07/2026

224 pages

Editions Gallimard

9,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073134714
9782073134714
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.