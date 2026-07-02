Pour vos cadeaux

"Le magasin, c'est son repaire, son antre, son lieu de rencontres et d'échanges, son ouverture au monde, son bureau des pleurs et des joies, son fief, sa vraie vie. Elle en est le centre immobile et toujours en mouvement, sorte de quartz vibrant qui donne la mesure du temps. L'univers gravite autour". Rescapée des bombardements de Nantes, amoureuse de Joseph et veuve trop tôt, Annick Rouaud s'enferme dans le chagrin pendant des années. Mais l'éducation de ses trois enfants et la gestion de son magasin de porcelaine seront l'occasion d'une formidable renaissance. C'est à cette mère discrète et courageuse qui a su triompher des malheurs que Jean Rouaud rend un hommage tendre et malicieux, en poursuivant l'édification de ses Mémoires familiaux.