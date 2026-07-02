Tsugai - Daemons of the Shadow Realm Tome 10

Du mystère, du surnaturel, de l'aventure, une histoire de fraternité : le nouveau Hiromu Arakawa est un manga inclassable qui réserve bien des surprises ! Les forces du village de Nishino ont attaqué des alliés du village de Higashi. Les survivants subissent les assauts de Daigo, le puissant meneur des Sadomasos. L'intervention de Rôei, ancien chef du clan Tadera, permet de renverser la situation, mais les assaillants réussissent à s'échapper. Asuma, qui s'est rendu au repère des Tadera, croise la route de Rôei et lui propose une alliance inédite contre le village de Nishino. Afin de défaire leur adversaire commun, le village de Higashi acceptera-t-il de collaborer avec son ennemi juré, la famille Kagemori ? Une nouvelle aventure de dark fantasy issue de l'imagination de Hiromu Arakawa, créatrice de FULLMETAL ALCHEMIST !