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#Manga

Goblin Slayer : Daikatana Tome 9

Kumo Kagyu, Shogo Aoki

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Préquel de Goblin Slayer se déroulant dix ans avant les événements de la série principale. Le Donjon de la Mort, à l'extrémité nord du monde, est un labyrinthe souterrain imprenable semant la désolation. Six jeunes aventuriers relèvent le défi de le conquérir. Une grande course oppose le groupe d'aventuriers de la Prêtresse à celui auquel elle appartenait autrefois. Des hordes de morts-vivants ont été dispersées, place à un duel féroce entre deux groupes de talentueux aventuriers ! Des cendres et de la jeunesse pour cette adaptation en manga aux visuels redoutables. Suivez les exploits des futurs héros légendaires de la saga populaire de dark fantasy, Goblin Slayer ! Comme à l'accoutumée, une nouvelle inédite de l'auteur, Kumo Kagyu, viendra clore ce tome !

Par Kumo Kagyu, Shogo Aoki
Chez Kurokawa

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Auteur

Kumo Kagyu, Shogo Aoki

Editeur

Kurokawa

Genre

Seinen/Homme

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Goblin Slayer : Daikatana Tome 9

Kumo Kagyu, Shogo Aoki trad. Fabien Nabhan

Paru le 02/07/2026

194 pages

Kurokawa

7,95 €

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