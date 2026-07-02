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Poétiques de la poussière

Cécile Brochard, Anne Gourio

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Aussi insaisissable qu'irréductible, la poussière ouvre l'expérience singulière d'un entre-deux où s'explorent les frontières du visible et de l'invisible, de la présence et de l'absence, de la physique et de la métaphysique. Si les arts plastiques et la poésie des XXe et XXI e siècles sont marqués par sa présence pulvérulente et s'ils partagent la conviction de sa fécondité paradoxale, les travaux qui s'y consacrent sont nombreux en histoire de l'art, mais rares dans le domaine des études sur la poésie. Cerner la spécificité de l'approche de la poussière par les poésies française et étrangères de l'ère moderne et contemporaine constitue l'objectif de cet ouvrage, qui entend déployer la diversité de ses enjeux, tant esthétiques que métaphysiques. Les contributions qu'il réunit, dialoguant les unes avec les autres selon certaines lignes de force (la dispersion, la destruction, la germination) se répartissent en quatre temps : " Poussières sculptées " , " Pulvérisations et survivances " , " Paysages émiettés, sujets pulvérisés " , " Du visible à l'invisible ". Leurs effets d'échos rendent sensible la labilité d'un élément qui fascine la modernité poétique en engageant un vertigineux rapport au vide.

Par Cécile Brochard, Anne Gourio
Chez PU Rennes

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Auteur

Cécile Brochard, Anne Gourio

Editeur

PU Rennes

Genre

Critique

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Poétiques de la poussière

Cécile Brochard, Anne Gourio

Paru le 02/07/2026

PU Rennes

24,00 €

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