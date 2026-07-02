Le gaélique... comme en Ecosse

Apprendre les bases du gaélique sans devoir passer par l'anglais, ce qui est bien plus facile ; montrer les cas de proximité entre la langue gaélique et la langue française ; faire des gros plans sur des points fondamentaux de la culture écossaise : tel est le triple but de cette méthode. L'emploi systématique de la transcription simplifiée en signes phonétiques API pour faciliter la lecture et la prononciation (ce qui n'a jamais été fait jusqu'à ce jour) aidera et rassurera grandement les lecteurs-apprenants. Ceux-ci comprendront seize points de grammaire importants. Ils s'aideront d'un glossaire pratique pour retrouver les mots déjà vus. Ils disposeront d'adresses et des références indispensables pour poursuivre leur apprentissage. Un complément d'exercices est enfin prévu pour les étudiants qui auront envie de progresser dans la compréhension et dans l'usage du gaélique.