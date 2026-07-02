La Hanse et l'Atlantique (1300-1500)

Si la Hanse est souvent associée à l'histoire de l'Europe septentrionale et baltique, ce réseau de marchands et de villes d'Allemagne du Nord déploya également une activité croissante sur les littoraux atlantiques à la fin du Moyen Age. La "flotte de la Baie" , convoi de plusieurs dizaines de navires qui faisait annuellement ou presque le voyage jusqu'aux ports salicoles français, en est l'illustration la plus célèbre, mais elle cache un monde de relations beaucoup plus complexes entre les Hanséates et les autres nations de gens de mer actives entre l'Angleterre et la péninsule Ibérique. En faisant dialoguer des auteurs de différentes nationalités, les études réunies dans ce volume s'efforcent de poser les bases d'une analyse renouvelée des acteurs et de la spatialité de ces interactions, faites de commerce, de coopération et de conflits. La projection marine des Etats monarchiques tend à redéfinir les règles de ces interactions à partir du XVe siècle.