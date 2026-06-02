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Née du Sang et de la Cendre

Jennifer L. Armentrout

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La frontière entre la justice et la vengeance n'a jamais été aussi trouble. Sera est enfin parvenue à se libérer des griffes de Kolis, mais les souvenirs de ce qu'elle a enduré à Dalos continuent de la hanter. Si Nyktos sait qu'elle est faite pour être la reine des dieux, la nouvelle Originelle de la Vie doute encore de ses capacités. Mais elle sera bien obligée d'assumer ce rôle si elle espère convaincre les autres cours de se joindre à eux. Car les alliés se font rares quand la peur des représailles s'immisce dans chaque décision. Plus la prophétie se précise, plus ses prédictions semblent inéluctables. Nyktos et Sera se rendent à l'évidence : la guerre ne peut être évitée. Pour la paix et un avenir meilleur, l'Originelle s'autorisera-t-elle à libérer le monstre qui sommeille en elle ? Pourra-t-elle empêcher Kolis de plonger les royaumes dans un brasier de cendre et de sang ? Traduit de l'anglais par Paola Appelius Praise : "L'un des meilleurs mondes de fantasy que j'ai jamais lus ! ' Carrie Ann Ryan, autrice de la saga Redwood

Par Jennifer L. Armentrout
Chez De Saxus

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Auteur

Jennifer L. Armentrout

Editeur

De Saxus

Genre

Fantasy

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Née du Sang et de la Cendre

Jennifer L. Armentrout trad. Paola Appelius

Paru le 02/06/2026

1152 pages

De Saxus

32,00 €

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