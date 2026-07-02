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Kindergarten Wars Tome 15

You Chiba

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Découvrez la maternelle la plus sécurisée du monde et ses enseignants au tempérament... explosif ! Il y a deux mois, après un affrontement sanglant entre les instituteurs et les membres du Nouvel ordre mondial, la petite Lyla a été kidnappée. Afin de protéger les autres enfants, et pour récolter un maximum d'informations sur les assaillants, la maternelle Black a été déplacée... aux Etats-Unis ! Seulement, la fillette n'est pas la seule à avoir été emmenée de force... Pour Rita, la perte de Doug est également un choc difficile à encaisser. Pendant que la jeune femme patiente dans l'espoir d'en savoir plus, Silvia décide de faire plus ample connaissance avec Yoshiteru... Travailler avec des enfants n'est pas de tout repos ! Entre deux activités toboggan, il ne faut pas oublier de s'occuper des kidnappeurs et autres tueurs à gages... Avec son mélange détonant d'humour, d'action et de romance, Kindergarten Wars est une véritable récré, les cocktails molotov en plus !

Par You Chiba
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

You Chiba

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

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Kindergarten Wars Tome 15

You Chiba trad. Damien Guinois

Paru le 02/07/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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